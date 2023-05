Quem é irmã Mônica, a evangélica que irrita bolsonaristas

Com mais de 135 mil seguidores no Instagram, irmã Mônica Bispo do Véu, como se autodenomina nas redes, vem irritando parte da direita brasileira com seus posicionamentos favoráveis ao presidente Lula (PT). “Agindo no impossível em Brasília”, escreveu em seu perfil. Além de vídeos bem-humorados com temática evangélica, a influenciadora gospel volta e meia defende o novo governo e critica a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Em vídeo que viralizou, ela aparece comemorando a queda no preço da gasolina. “Foi para isso que fiz o L (…) Vai abaixar tudo. Amém”, diz. O momento foi exibido no programa The Morning Show, da Jovem Pan, e irritou a apresentadora bolsonarista Antônia Fontenelle. “Essa infeliz com certeza não deve nem ter carro”, comentou em sua entrada ao vivo. No Twitter, usuários defendem que irmã Mônica abra um processo contra a jornalista. Assista:

Oi @felipeneto empresta um advogado pra Irmã Mônica rapidinho só pra gente ver uma coisa https://t.co/PejJQHtHpO — Bic Müller  (@bicmuller) May 17, 2023

Siga