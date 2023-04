‘Proibido linha Exu’: cidade mineira responderá por racismo religioso

Quando a Tenda Espírita Umbandista Nossa Senhora Conceição, localizada no município de Caratinga, foi renovar seu alvará de funcionamento, teve uma grande surpresa. Isso porque a prefeitura local, sob comando de Wellington Moreira de Oliveira (PSD), impôs restrições que foram entendidas pelos frequentadores como intolerância religiosa.

O documento inclui novas regras como “som de atabaque mais baixo”, “proibido bebidas alcóolicas” e “proibido linha Exu”. Além disso, impede a entrada de menores de 14 anos e obriga o encerramento das cerimônias do terreiro às 21h50. Ainda segundo o alvará, as restrições devem estar fixadas em local visível no templo religioso.

A direção do terreiro se manifestou nas redes sociais “Não queremos favor, apenas nosso direito de fazermos culto a quem quisermos! Nenhum direito a menos para o povo de santo!”, diz uma publicação. De acordo com Hédio Silva Júnior, advogado do grupo lesado, vai ser requerida uma representação criminal por improbidade administrativa e reparação de danos morais.

Em nota, a Administração Municipal afirmou que “tais informações foram inseridas há vários anos atrás no modelo padrão utilizado para emissão de alvará para entidades desta natureza. Nunca houve até então, nenhum questionamentos oficial ou extraoficial por nenhuma entidade congênere, por esta razão a informação se manteve em sistema e era impressa toda vez que se realizava a atualização do alvará de funcionamento”.