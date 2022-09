Preparação do 7 de setembro dá errado e acaba com paraquedistas resgatados

A próxima quarta-feira, 7, é o grande dia do ano para Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores. A comemoração do dia da Independência é, tradicionalmente, um carnaval para a direita, que transforma as ruas em um mar verde-amarelo com cartazes que sempre geram revolta ou piadas nas redes.

Este ano, a poucas semanas das eleições, o clima está ainda mais quente para a celebração. Bolsonaristas apostam na data para virar o jogo da disputa — que, até agora, tem Lula (PT) como vencedor (e com folga). Na praia de Copacabana, onde acontecem as principais manifestações da direita no Rio, as preparações já começaram. Mas as coisas saíram do planejado.

Militares paraquedistas estavam realizando treinamento para o desfile mas acabaram saindo da rota de voo e caíram nas ruas do bairro. Um deles, identificado como Izaquiel Luiz, foi parar em cima de uma árvore e foi levado para um hospital próximo, que informou que o quadro de saúde dele é estável.

A outra vítima, identificada como o suboficial da Aeronáutica, Roberto Pereira, caiu em um telhado de um imóvel da região, recusou atendimento dos Bombeiros e esperou a chegada de uma ambulância do Exército.

Não estou dando conta que o outro paraquedista ficou preso na árvore por Deus pic.twitter.com/9UEYaFQnBk — jajapix (@jairmearrependi) September 6, 2022

