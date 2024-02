Prefeito atende a pedidos e descolore cabelo para o Carnaval

O prefeito de Recife João Campos (PSB), 30 anos, apareceu com os cabelos totalmente descoloridos após ser desafiado pelo MC Anderson Neiff, cantor de brega funk pernambucano. A moda do “nevou” – que consiste em deixar as madeixas loiras, quase brancas – é uma prática antiga das periferias durante o Carnaval, mas vem ganhando cada vez mais visibilidade e adeptos por todo o Brasil. Resultado: no Google Trends, o nome do prefeito ficou entre os mais buscados desta sexta-feira no Brasil, com mais de 5 mil pesquisas no período da tarde. A deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP), namorada de Campos, reagiu nas redes ao novo visual do prefeito. “Meu Deus”, se ateve a comentar.

Ela mandou no palco do Marco Zero no primeiro dia do Carnaval do Recife. Raphaela Santos fez todo mundo sorrir, chorar, sofrer e amar com um showzaço. E pode anotar aí, enquanto eu for prefeito, o brega vai ter espaço no palco principal de nosso Carnaval. pic.twitter.com/IOnvw0zOod — João Campos (@JoaoCampos) February 9, 2024