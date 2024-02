Os jovens não sabem mais usar computador

Em um passado não tão distante, falava-se sobre a dificuldade de idosos para lidar com as tecnologias. Para muitos deles, que cresceram em um mundo analógico, foi um desafio aprender a lidar com um computador e posteriormente com um celular. Enquanto isso, os que já nasciam na era digital eram vistos como privilegiados nesse sentido. Mas isso pode estar mudando. No X, antigo Twitter, pais e professores criticam a falta de habilidade de adolescentes e jovens com um computador.

Acostumados a fazer tudo de forma simplificada na tela do smartphone, a nova geração não quer mais saber de escrever trabalhos de escola no Word, elaborar apresentações no Power Point e muito menos montar uma planilha no Excel. O próprio e-mail tornou-se secundário, substituído pelo WhatsApp. No lugar das ferramentas digitais, que outro dia eram vistas como super revolucionárias, entram os aplicativos que podem ser usados com facilidade no próprio celular, como é o caso do Canva, plataforma popular de design gráfico.

“Eu também me assustei quando comecei minha segunda graduação, já depois dos 30, e percebi que a galera digita os trabalhos no celular!”, disse um usuário do X. “O celular simplifica tudo, escondendo 99% da lógica do negócio no processo, formando um usuário meio tapado no fim. Criançada sabe baixar uma imagem, salvar em “fotos”, mas não que a foto é um .png e nem que “fotos” é uma pasta”, comentou outro. Veja a discussão: