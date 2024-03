Os elogios a Renata Ceribelli após entrevista com Wanessa Camargo

Na noite do último domingo, 17, o Fantástico exibiu a primeira entrevista com Wanessa Camargo, 41, desde que a cantora foi expulsa do Big Brother Brasil 24 após ser acusada de agressão. Durante o confinamento, atitudes e falas de Wanessa contra o participante Davi foram apontadas como racistas pelos espectadores. Dias após deixar a casa, ela já havia feito um vídeo em seu Instagram botando seus erros na conta do “racismo estrutural” e se desculpando com o adversário de jogo. Mas a mea culpa não impediu a jornalista Renata Ceribelli de questionar a entrevistada. “Você falava que tinha medo dele, né? A gente vive um estereótipo de que um homem negro na rua pode significar perigo. Isso é um estereótipo horrível e essas pessoas sofrem muito por serem olhadas. Basta ser negro para ser violento”, disse a repórter. Nas redes, Ceribelli tem sido alvo de elogios. Veja:

A Renata Ceribelli ta dando um apavoro na Wanessa ela ta ate gaguejando #bbb24 pic.twitter.com/ULcDMqpzqs — BBBabi (@babi) March 18, 2024

Renata Ceribelli bem demais na entrevista com a Wanessa Camargo. Não engoliu nenhuma das desculpas esfarrapadas. Que péssima a postura da Wanessa, conseguiu deixar a imagem ainda pior depois da entrevista. Confirmou tudo o que se viu dela no BBB. — Sacco (@airisacco) March 18, 2024

Wanessa: vou no Fantástico pra limpar a minha imagem Renata Ceribelli: pic.twitter.com/pzW10QPoUg — Wes (@knuppao) March 18, 2024