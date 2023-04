Operação interrompe aulas na Maré – e Cláudio Castro parabeniza policiais

Imagine despertar ao som estrondoso de disparo de armas, sem saber bem o que está acontecendo e de onde vêm os tiros. Foi essa a sensação que os moradores do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, tiveram nesta quarta-feira, 5, pela manhã enquanto acontecia uma operação policial do Bope, sob comando do governador Cláudio Castro (PL).

Por volta das 6h30 da manhã, bandidos invadiram uma escola pública da favela Nova Holanda em uma tentativa de fuga. Eles foram seguidos pelos agentes de segurança e logo um camburão se instaurou no pátio do colégio. Às 8h25, a situação ainda era tensa e PMs circulavam pelo local enquanto a população protestava. No final, os criminosos se entregaram.

Por causa da movimentação policial, 18 unidas escolares suspenderam as aulas, prejudicando cerca de 6 mil alunos.

Em seu perfil do Twitter, Castro comemorou a operação, ignorando todo o ônus causando à população, especialmente às crianças e adolescentes. “Parabéns ao Bope pelo trabalho”, disse. No entanto, o vídeo de blindados dentro da escola está revoltando usuários da rede social. Assista:

Sim, os dois blindados da polícia do Estado do RJ estão dentro de uma escola pública, no Complexo da Maré na manhã desta quarta-feira. pic.twitter.com/dIn93fieFN — Rene Silva (@eurenesilva) April 5, 2023