O vídeo que Bolsonaro pediu ao TSE para ser retirado do ar

Na última terça-feira, 23, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri acatou o pedido de Jair Bolsonaro (PL) para que um vídeo que o associa às mortes por Covid-19 seja excluído das redes sociais.

Originalmente postada no canal do Youtube da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a produção reuniu uma série de falas do presidente durante o auge da pandemia. Algumas de suas declarações mais polêmicas foram aproveitadas, como a comparação do coronavírus com uma “gripezinha”, a imitação de uma pessoa sofrendo com falta de ar e a insinuação de que as vacinas poderiam causar mutações genéticas.

A ministra considerou que o vídeo “tem clara conotação eleitoral e faz alusão ao processo eleitoral que se avizinha” e se trata, portanto, de propaganda irregular contra o candidato. Por outro lado, a produção continua circulando nas redes e é, inclusive, compartilhada por políticos que fazem oposição à Bolsonaro, como o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede).