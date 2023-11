O tabu anal está levando os homens à morte

Todo novembro é realizada a campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que atinge cerca de 16 mil homens por ano. É a segunda principal causa de morte por câncer entre eles, só atrás do câncer de pulmão. Para detectar um câncer de próstata é realizado o famoso toque retal, quando um médico especialista insere o dedo indicador no ânus do paciente.

Apesar de ser um exame rápido, indolor e importantíssimo, pelo menos metade dos brasileiros se recusa a fazê-lo. O motivo: um ideal de masculinidade que prega que qualquer interação anal coloca em xeque a sexualidade do homem hétero. Dessa forma, eles deixam de explorar a região erógena no sexo com suas parceiras, ignorando todo o prazer que podem sentir com o estímulo anal. Mas o pior é que o preconceito extrapola a intimidade e está presente também na saúde.

Nesta semana, o Porta dos Fundos publicou um vídeo em apoio à campanha do Novembro Azul. Nele, o ator veterano Antônio Fagundes incentiva, sem papas na língua, que os homens façam o exame de toque e alerta: a sexualidade e masculinidade não serão afetadas. Assista: