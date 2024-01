O que é capacitismo?

Capacitismo, termo em alta nas buscas do Google Trends, ferramenta que aponta as tendências do buscador, é o preconceito e a discriminação que a pessoa com deficiência (PcD) vive na sociedade por ter sua existência relacionada à incapacidade e inferioridade. É também uma forma de reduzir a pessoa à sua deficiência. Esse tipo de preconceito ainda é muito velado e pouquíssimo discutido, principalmente em suas formas mais enraizadas. Não se trata apenas de ofender um PcD, mas também da falta de inclusão e até de comentários que parecem inofensivos, como quando alguém diz que “fulano é uma inspiração” ou que “pessoas com deficiência são anjos”.

No primeiro dia do Big Brother Brasil 24, exibido na última segunda-feira, 8, o participante Maycon perguntou ao paratleta Vinícius, que tem uma perna mecânica, se os brothers poderiam “colocar um nome no cotinho dele”. O episódio aconteceu durante uma prova de resistência reality, em que Vinícius precisou retirar sua prótese para competir após a perna mecânica se afrouxar durante uma queda que fazia parte do circuito – o que fez também a TV Globo receber críticas por não pensar em como incluir PcDs na disputa.