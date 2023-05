Nutricionista faz teste com Coca-Cola e assusta consumidores

Um vídeo que compara a composição da Coca-Cola normal e da zero açúcar viralizou e está fazendo clientes repensarem sua relação com o refrigerante. No conteúdo que circula nas redes sociais, uma nutricionista não identificada ferve o líquido de uma lata de cada tipo do refrigerante em uma frigideira até que só reste um resíduo sólido. Enquanto na versão zero a bebida praticamente evapora por completo, na versão original um grande bloco de açúcar é formado. “É açúcar puro”, resume a autora do vídeo. Assista:

Teste da Coca e da Coca Zero. Sempre preferi a Zero. E vcs? pic.twitter.com/wcElXFRt1U — Jeje 🍪 (@jeje_cricri) May 18, 2023

