Movimento de católicos contra Bolsonaro ganha força

Depois da polêmica e desrespeitosa visita de Jair Bolsonaro (PL) à Basílica de Nossa Senhora Aparecida na última quarta-feira, 12, um grupo está ganhando voz nas redes sociais. Os católicos que não apoiam Bolsonaro repudiaram o ato eleitoral em dia sagrado.

Depois da repercussão negativa, o candidato à reeleição tentou apaziguar os ânimos dos religiosos. “Aproveito a ocasião para agradecer aos católicos do Brasil inteiro pelo apoio inestimável. Sei que que tenho meus defeitos e pecados, mas o combate que estamos lutando é maior do que cada um de nós”, escreveu.

– Aproveito a ocasião para agradecer aos católicos do Brasil inteiro pelo apoio inestimável. Sei que que tenho meus defeitos e pecados, mas o combate que estamos lutando é maior do que cada um de nós. Que Deus ilumine o nosso povo neste momento decisivo! https://t.co/9Orxf62hXo

No Twitter, a tag “Católico não vota no Jair” já foi citada quase 40 mil vezes nesta quinta-feira, 13. Lula (PT) aproveitou o momento para alfinetar o adversário. “Bolsonaro usa o nome de Deus em vão”, publicou em seu perfil.

Bolsonaro usa o nome de Deus em vão. Essa semana ele foi escorraçado no Círio de Nazaré porque queria fazer campanha. E hoje seus apoiadores arrumaram briga em Aparecida do Norte, porque foram tirar proveito de religião.

Respeito é fundamental em uma sociedade. Sou católica, e por isso devo respeitar todas as religiões e mesmo quem não professa nenhuma religião. O respeito é meu dever e não do outro.

O que aconteceu ontem em Aparecida, é inaceitável. CATÓLICO NÃO VOTA NO JAIR.

— Ethel Maciel, PhD (@EthelMaciel) October 13, 2022