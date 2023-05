Motorista de aplicativo atropela jovem e debocha: ‘menos um fazendo o L’

O motorista de aplicativo Christopher Gonçalves Rodrigues, 26 anos, está sendo investigado pela polícia após matar jovem atropelado e publicar fotos do ocorrido com mensagens de deboche em suas redes sociais. A vítima, um ambulante de 21 anos, foi acusada por outro condutor de furtar um celular no trânsito em Bela Vista, região central de São Paulo.

O rapaz furtado relata ter seguido o meliante para tentar recuperar o aparelho, mas encontrou o jovem caído no chão depois de ser atropelado or Christopher. Segundo o registro feito em 25 de abril no 78° DP, o motorista de aplicativo não presenciou o furto e, inicialmente, tentou socorrer a vítima. Depois de saber do suposto crime, ele se recusou a tirar o carro de cima do corpo do ambulante e fotografou a cena. “Menos um para fazer o L”, se gabou do homicídio, fazendo referência aos eleitores de Lula (PT).

Inicialmente, o caso estava sendo tratado como furto e morte acidental. No entanto, agora o foco das investigações é apurar se o atropelamento foi proposital.