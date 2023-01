Machismo, homofobia e o divórcio de Fábio Porchat

Na noite desta sexta-feira, 13, Fábio Porchat, 39 anos, fez um anúncio emocionado sobre o término de seu casamento de cinco anos com a produtora de cinema Nataly Mega. Veja:

No texto, o ator deixa explícito que o motivo divórcio tem a ver com a discordância sobre a vontade de ter filhos. Amigos e fãs do humorista fizeram comentários desejando felicidades ao ex-casal, lamentando o fim da relação e também elogiando a escolha sensata e madura dos dois.

Mas, do outro lado da moeda, multiplicam-se comentários questionando de forma pejorativa a sexualidade do comediante e apontando que a causa do término se trata de mera “frescura”. “Para quem não gosta da fruta, até que demorou”, escreveu um usuário. “Achei muito chato. Poderiam tentar um acordo”, disse outro.

Em uma sociedade que admite o papel do pai como figura acessório da família – aquele que apenas precisa “ajudar” – a decisão de Porchat e Nataly evidencia, na realidade, a consciência de que um filho não deve ser só da mãe, e por isso mesmo não é possível simplesmente encontrar um meio termo para resolução tão séria. Mas, como sempre, para os machistas e homofóbicos de plantão, o divórcio só pode ter duas explicações: ou o artista é gay (e se fosse?) ou não é “homem suficiente” para engravidar sua esposa.