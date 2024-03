Lojas de roupa criam coleções de moda penitenciária

Já famosas por mostrarem sua rotina no Tiktok, as “mulheres de preso” estão se tornando também público alvo de empreendedores. A chamada moda penitenciária se dedica a produzir looks modernos e cheios de estilo – e que sejam permitidos na visita íntima prisional. Leggings, calças de moletom sem cordão e bolsos, camisetas gola careca, chinelo com solado fino em cores neon são os carros-chefes. Lingeries também não ficam de fora do estoque. A loja paulista Bazar da Bez foi uma das que viralizou com as roupas para quem visita companheiros presos. Veja: