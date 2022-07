Jogador negro é confundido com suspeito em abordagem policial

Esta segunda-feira, 18, amanheceu com um vídeo chocante rodando o mundo. Nele, o jogador Tiemoue Bakayoko, 27 anos, é alvo de uma abordagem policial no meio de uma avenida movimentada em Milão, na Itália. Segundo declaração oficial da polícia local, os agentes estavam atrás de dois suspeitos envolvido em um tiroteio e Bakayoko se encaixava na descrição de um dos criminosos. Foi então que o carro em que o meio-campo francês estava com um amigo foi parado e, com o cano das armas apontados para si, ele foi obrigado a descer. O jogador do Milan só foi reconhecido quando já estava passando pela truculenta revista. Veja:

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.

Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022