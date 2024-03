Globo repete erro em cobertura de sequestro de ônibus

Durante o sequestro na Rodoviária Novo Rio nesta terça-feira, 12, que durou cerca de duas horas, a TV Globo cometeu o mesmo erro de ocasiões parecidas. Ao vivo, a emissora mostrou o posicionamento dos atiradores de elite que estavam a postos na ponte Rio-Niterói esperando o criminoso sair do ônibus. No passado, a interferência da televisão no caso do sequestro do ônibus 174, em 2003, e do assassinato da jovem Eloá, em 2008, conturbou o trabalho de inteligência da polícia. Um dos agentes de segurança entrevistados chegou a pedir que a TV interrompesse a filmagem dos snipers porque o sequestrador poderia estar acompanhando pelo celular. Nas redes sociais, internautas criticaram a cobertura. Veja:

a rodoviária novo rio lotada de agentes do BOPE e a a globo e a record mostrando ao vivo onde o atirador de elite ta posicionado. nao aprenderam nada do caso eloa ne?! meu deus. pic.twitter.com/tYC1EKOVqV — daniel (@daneldix) March 12, 2024