Fieis morrem após ‘jejum para conhecer Jesus’

Uma investigação realizada pela polícia do Quênia encontrou 58 corpos de pessoas, incluindo duas crianças, que faziam parte de uma seita evangélica. As autoridades começaram as buscas no início do mês quando souberam da possível existência de uma “vala comum” perto da cidade costeira de Malindi.

Paul Makenzie Nthenge, líder da Igreja Internacional da Boa Nova, foi preso em 15 de abril por incentivar os fieis a fazerem um “culto de fome” com objetivo de morrer para encontrar Jesus Cristo.

“Esta horrenda praga em nossa consciência deve levar não apenas à punição mais severa dos perpetradores da atrocidade em tantas almas inocentes, mas a uma regulamentação mais rígida (incluindo auto-regulação) de cada igreja, mesquita, templo ou sinagoga que vai avançar”, disse o ministro do Interior, Kithure Kindiki.

De acordo com a Cruz Vermelha do país, pelo menos 112 ainda estão desaparecidos.