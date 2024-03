Dois machos protagonizam primeiro registro de sexo entre baleias-jubarte

Cientistas flagraram pela primeira vez na história um acasalamento com penetração entre baleias-jubarte. A foto do momento foi feita na ilha Maui, a segunda maior do Havaí, e publicada na revista Marine Mammal Science na última terça-feira, 27. Segundo a análise dos pesquisadores, tratava-se de dois machos, em que um penetrava a abertura genital do outro, utilizando as nadadeiras para segurar o parceiro. A vida sexual da espécie ainda é cheia de pontos de interrogação. O artigo publicado sobre a nova descoberta sugere que baleias-jubarte podem utilizar sua fenda genital ou ânus para atos homossexuais como parte da prática reprodutiva, vínculo social ou para estabelecer dominância.