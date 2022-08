Depois de Bolsonaro, Silas Malafaia ataca jornalista Vera Magalhães

Desde que Jair Bolsonaro (PL) agrediu verbalmente a jornalista Vera Magalhães durante debate na TV Bandeirantes, colegas e apoiadores do presidente estão ecoando ofensas à apresentadora do “Roda Viva”. Ao vivo, após se irritar com uma pergunta sobre vacinas, Bolsonaro afirmou que Vera “dorme pensando nele”.

Nas redes, bolsonaristas (anônimos e famosos) compraram a dor do candidato, como foi o caso do empresário Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, e do pastor Silas Malafaia.

Na manhã terça-feira, 30, Malafaia fez uma série de posts difamando a jornalista. Em um deles, ele afirma que Vera ganha 500 mil por ano e foi contratada por João Dória. Veja:

VERA MAGALHÃES ! A jornalista que ganha 500 mil por ano da fundação sustentada pelo governo de SP. Entendeu ? Doria começou a bancar a jornalista que ataca o presidente em todo o tempo. VAMOS PARAR COM O MI MI MI QUE BOLSONARO É CONTRA AS MULHERES ! A casa caiu Vera ! — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) August 29, 2022

A apresentadora afirmou, no entanto, se tratar de uma fake news antiga e garantiu que vai processar o pastor. Pouco tempo depois, Malafaia decidiu fazer uma “correção” em seu perfil e disse que Magalhães ganha, na verdade, 264 mil por ano.

Continua após a publicidade

Hahahahaha “a única coisa ‘diferente’ é o valor”. Já começa a voltar atrás. Esses dois já foram notificados, pastor. Está com medo de Deus pelo pecado da mentira ou da Justiça? E por que continua não me marcando? Covardia que chama? https://t.co/54cwmDKnCa — Vera Magalhães (@veramagalhaes) August 30, 2022

Na última segunda-feira, 29, o apresentador Marcelo de Carvalho também se manifestou contra a jornalista. E a publicação teve direito à réplica.

1. Não acusei ninguém de misoginia. O tema da pergunta era vacina. A acusação foi feita pelas candidatas. E pelo público. Daí a reação violenta e orquestrada

2. O senhor, como CEO de um grupo de comunicação, deveria manter sua isenção

3. Covardia é atacar os outros sem marcá-los https://t.co/aM2thzn2L9 — Vera Magalhães (@veramagalhaes) August 30, 2022