De piada a presidente: Danilo Gentili segue os passos de Bolsonaro

Há mais de dez anos, Jair Bolsonaro (PL) era apenas um deputado federal quando passou a ser constantemente convidado para dar entrevistas no programa Superpop, apresentado por Luciana Gimenez na RedeTV. Na época, ainda um político sem grande projeção, Bolsonaro virou motivo de piada por seus posicionamentos ultra conservadores de “tiozão”. Ninguém acreditava em sua ascensão – e muito menos que ele viria a se tornar presidente alguns anos depois.

Ironias do destino à parte, o nome da direita que ganha espaço agora também é do ramo das piadas. Danilo Gentili, 43 anos, foi anunciado por Kim Kataguiri (União Brasil – SP) como um provável nome para disputar as eleições em 2026 pelo Movimento Brasil Livre (MBL) que, segundo ele, deve se tornar um partido político. Ele defendeu a candidatura do comediante argumentando que Ronald Reagan, ex-presidente dos EUA, saiu das telas direto para a Casa Branca.

Nas redes, a possibilidade de ter Gentili como chefe de Estado virou chacota, como era de se imaginar. “Danilo querendo se eleger presidente é a piada mais engraçada que ele fez nesses anos todos”, comentou um usuário apoiador de Lula (PT). Do lado direito da força, no entanto, o assunto parece ser tratado com seriedade. Em seu perfil do Twitter, o apresentador segue marcando seus posicionamentos contrários ao governo, a favor de pautas conservadoras e, só de vez em quando, faz uma gracinha.