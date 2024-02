Calvin Klein aposta em K-pop para atrair geração Z

Uma campanha da Calvin Klein com o cantor sul-coreano Jungkook, 26 anos, tomou o X, antigo Twitter, nesta sexta-feira, 16. Fotos e vídeos do artista do BTS, grupo de K-pop, posando com looks da marca novaiorquina atingiram em cheio o público mais jovem, antes pouco conectado à empresa, que surgiu no fim dos anos 1960. Até o momento desta publicação, mais de 300 mil posts falavam sobre o assunto só no Brasil. Veja:

Jung Kook takes over in Calvin Klein.

a global landmark. documented at Grand Central Station, NYC.

discover the campaign collection, rooted in iconic denim. pic.twitter.com/sP1Q1JM6W8 — calvinklein (@CalvinKlein) February 16, 2024