Blogueira conhecida por calotes no trem é alvo da Supervia

A influenciadora digital Lian Mersi viralizou na última semana mostrando o passo a passo para não pagar a passagem dos trens no Rio de Janeiro, que passaram a custar R$ 7,40. Com destreza, ela pula o muro da estação, atravessa a linha férrea e pede ajuda para subir na plataforma de embarque. Indignada com o valor da tarifa, a blogueira debocha da situação e compra uma cerveja dentro do vagão.

A Supervia, concessionária que opera os trens na região do Grande Rio, protocolou uma notícia-crime contra Lian na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil. A empresa reforça que é possível ter acesso à tarifa social de R$ 5 pelo bilhete.

Em sua defesa, a influencer argumenta que seus vídeos são uma forma de protesto contra o serviço precário e não tem a intenção de incentivar ninguém a pular o muro da estação.

pra quem não lembra da lenda 😭

a Supervia q registrou a notícia-crime gente!!!pic.twitter.com/qLPme0qhTJ — brenda (@brendasafra) April 4, 2023

