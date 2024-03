Balenciaga faz mais um lançamento absurdo — mas tem quem compre

Depois do tênis sujo e da bolsa de saco de lixo, chegou a vez da Balenciaga lançar a pulseira de rolo de fita adesiva. O acessório da grife espanhola deve custar cerca de R$3 mil e faz parte da coleção outono/inverno 2024 da marca, que vai ser apresentada ao público na Paris Fashion Week. No Twitter, o novo item virou piada. Mas não será grande surpresa se em breve o bracelete-fita virar protagonista de vídeos de influencers e, aos poucos, se tornar objeto de desejo de meninas e mulheres que estão longe de poder comprá-lo. As trends de moda do Tiktok e Instagram não raro fazem a cabeça dos meros mortais, que passam a cogitar fazer dívidas para consumir produtos de alta costura que antes achavam de extremo mau gosto (e de fato são).