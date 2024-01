As reclamações da Geração Z sobre as charges de Laerte

VEJA Mercado em Vídeo

Os motivos que azedam o humor da bolsa e entrevista com Thiago Guedes

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 17. Os investidores monitoram as possibilidades de o banco central americano iniciar os cortes nas taxas de juros a partir do próximo mês de março. Dirigentes do Fed adotam cautela e têm afirmado que a inflação ainda é um risco para a economia local. Os investidores também colocam no bolso uma parte dos lucros obtidos na reta final de 2023. Apesar disso, bancos como o Bradesco e o Santander apostam que o Ibovespa pode bater até os 160 mil pontos ao final de 2024. Os analistas do banco Morgan Stanley cortaram as projeções para as varejistas Casas Bahia e Magalu e elegeram o Mercado Livre como a ação preferida no setor. O PIB da China cresceu 5,2% em 2023, abaixo da previsão de avanço de 5,3%. Diego Gimenes entrevista Thiago Guedes, diretor de investimentos da Bridgewise.