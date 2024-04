As atrações do Rock in Rio que decepcionaram o público

Que o Rock in Rio não é um festival exclusivamente de rock todo mundo sabe. E isso não é um problema, já que cantores do pop internacional e nacional têm levado as multidões à loucura nos últimos anos do festival. Mas as atrações recém-anunciadas de 2024 viraram alvo de críticas nas redes sociais – principalmente daqueles que compraram o Rock in Rio card, uma espécie de ingresso adquirido às cegas antes da divulgação do line-up. Nos últimos dias, o evento divulgou que nomes como Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Simone Mendes e Ana Castela vão se apresentar no dia 21 de setembro. É a primeira vez desde 1985, quando o RIR estreou, que o sertanejo chega aos palcos. Veja a repercussão:

o rock in rio virou festa de peão de barretos pic.twitter.com/oBa8mBQkXt — tchuki (@tcchuu) April 29, 2024

40 anos de Rock in Rio: esperava AC/DC Vai receber: pic.twitter.com/aZWAqI8GCV — Teco (@Edukator_Teco) April 29, 2024

me tornei quem eu mais temia: o velho que reclama que não tem rock no rock in rio https://t.co/uipl4qfATJ — daniel ᶜʳᶠ (@funnyf4ce) April 29, 2024