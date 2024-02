Artista acusa Portela de plágio em carro alegórico

O artista visual Tiago Sant’ana publicou na última quarta-feira, 14, um desabafo em suas redes sociais, apontando um suposto plágio no desfile da Portela, que aconteceu no início da semana. Nas fotos postadas, o artista compara uma de suas obras – exposta inclusive na mostra “Um defeito de cor”, livro de Ana Maria Machado que inspirou o enredo da azul e branca – com um dos carros alegóricos da agremiação de Madureira. “(…) não pude deixar de observar, com surpresa, num dos tripés da escola de samba, uma composição escultórica semelhante ao meu trabalho”, escreveu Sant’ana. Ele ainda comenta que não havia qualquer registro formal por parte da Portela à sua criação. Veja: