A troca de farpas entre Bolsonaro e Antonio Tabet, do Porta dos Fundos

Na última segunda-feira, 2, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um novo levantamento que aponta que Jair Bolsonaro (PL) está quatro pontos percentuais à frente de Lula (PT) no estado de São Paulo. O número, que não corresponde à última sondagem do Datafolha, em que o presidente marcava 30% das intenções de voto contra 43% do petista, gerou burburinho nas redes sociais sobre sua confiabilidade.

O ator Antonio Tabet, um dos criadores do Porta dos Fundos, fez uma crítica bem humorada nas redes sociais. “Toda vez que vejo índices do Paraná Pesquisas, imagino um complemento tipo ‘foram entrevistadas 2.000 pessoas em motociatas, clubes de tiro, SUVs blindadas, lojas de sapatênis e clínicas de botox em 2 estados entre os dias 28 e 30 de julho'”, escreveu. “DataTabet: 98% dos cornos que defendem Bolsonaro no Twitter têm foto de perfil cafona com óculos escuros dentro do carro”, publicou em seguida em seu perfil.

Foi então que Bolsonaro resolveu responder o opositor. “Boa piada, Tablet. Falando em carro, publicamos nosso decreto que reduz o IPI (IMPOSTO) sobre mais de 4000 itens, incluindo automóveis. O bom dessa medida, é que ela não contempla apenas aqueles que você diz me apoiarem, mas a todos, inclusive os cornos com a sua ideologia”, retrucou. E ainda teve tréplica. Veja:

Já que o presidente se importa mais comigo que com a vacina e a fome, aproveito para perguntar: – Por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle?

– Cadê o dinheiro do MEC?

– A PF sabe quem mandou seu vizinho matar Marielle?

– O que é golden shower? Grato,

Tablet. https://t.co/z4v5KklgmG — Antonio Tabet (@antoniotabet) August 2, 2022