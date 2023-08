A reação de Dani Calabresa ao andamento do caso Marcius Melhem

Na última terça-feira, 8, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) apresentou uma denúncia contra Marcius Melhem pelo crime de assédio sexual contra três vítimas. A Justiça aceitou a denúncia, tornando Melhem réu no caso. O ex-diretor da Globo vem sendo investigado desde 2020, quando vieram à tona acusações de assédio de forma continuada do humorista contra colegas de trabalho. Pouco depois, ele foi desligado da emissora.

A denúncia que causou maior repercussão pública foi a de Dani Calabresa – mas o caso da atriz foi arquivado. A humorista se pronunciou no Instagram sobre o novo momento da investigação. “A decisão do Ministério Público de de denunciar meu ex-chefe por assédio sexual é um reconhecimento da seriedade das acusações apresentadas pelas vítimas”, escreveu. A comediante, porém, lamentou o arquivamento de uma série de crimes que prescreveram por terem sido denunciados após o tempo legal de três anos a partir do fato. “Nada justifica o assédio”, finalizou Dani.

