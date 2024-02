A nova decisão da Anvisa sobre produto que promete aumento peniano

Em sites pornográficos ou em grupos masculinos não é difícil encontrar anúncios sobre cosméticos ‘milagrosos’ que dizem aumentar alguns centímetros o tamanho do pênis. De forma rápida e indolor, esse tipo de produto promete resolver um problema que afeta a autoestima de muitos homens. Em um contexto machista e falocêntrico – ou seja, centrado no órgão sexual dos homens cisgênero – dá para entender o porquê deles ainda acreditarem que o mais importante na hora do sexo é a grandiosidade do pênis.

Nesta quinta-feira, 22, a Anvisa anunciou a suspensão da venda e fabricação de um dos géis mais famosos do ramo. O Razagan V12, que também diz intensificar o apetite sexual, vai ficar fora das prateleiras. A agência informou que o produto foi indevidamente notificado como cosmético pela empresa Vitória Face. Segundo a norma, é definido como cosmético aquilo que tem “objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e/ou corrigir odores corporais e/ou protegê-los ou mantê-los em bom estado”.