A homenagem que gerou revolta no Lollapalooza

O rapper Oruam, 21 anos, chegou ao palco do Lollapalooza no último domingo, 24, com uma blusa branca estampada com a foto de seu pai, o traficante Marcinho VP. O criminoso está detido desde 2006, hoje no presídio de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, após ser condenado a 44 anos de prisão por fazer parta da alta cúpula da facção Comando Vermelho.

O cantor foi criticado pela atitude e reagiu nas redes. “A cadeia deveria servir para ressocializar e não para torturar. Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade! E que o estado realmente deixe você vir como é de direito. Afinal, todos sabem que você já pagou sua pena”, disse Oruam. “Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores pro seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade. Te amo, pai”, completou.