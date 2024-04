As estratégias dos fãs de Madonna para conseguir ingresso VIP

A poucos dias de Madonna subir ao palco nas areias de Copacabana, fãs estão apelando para conseguir uma vaga na área VIP do evento, que vai comportar 7.500 pessoas. O espaço é reservado para políticos, artistas e influenciadores, mas o público geral está traçando estratégias para ganhar o convite de ouro. No X, antigo Twitter, usuários contam suas histórias tristes, dramáticas ou emocionantes com a rainha do pop e marcam o perfil do Itaú, principal patrocinador do evento. Veja:

tô levando a minha mãe diretamente de Pelotas pra realizar o sonho de ver a Madonna mas por conta de uma condição de saúde ela não pode ficar em meio a muita multidão 🥺@itau nos ajude a assistir juntos a artista que criou um laço muito forte entre uma mãe e um filho lgbt 🥹 pic.twitter.com/tFux59PclI — victor precisa do @itau 🥹🧡 (@VictorAPO_) April 24, 2024

29/04/1994 – Oi @itaú, sim, eu sei que muita gente tá pedindo, mas note esse fã raiz aqui, do tempo em que rede social era album de fotografia. Há 30 anos os meus eram com fotos de Madonna, e há 30 anos eu falo dela (até meu TCC foi sobre ela). E falo com conhecimento de causa! + pic.twitter.com/C9h80JDcKp — Mauricona (@Maucarvalho) April 29, 2024

Gente me ajudem a conseguir, vai ser a realização de um sonho! Nunca fui a nenhum show da Madonna antes, esse vai ser o primeiro, quero muito ter a oportunidade de estar perto do palco e ver ela de pertinho @itau faço qualquer coisa 😭🧡

pic.twitter.com/oZzvBE6fOC — franklucena (@thefranklucena) April 26, 2024