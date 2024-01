A disputa ‘ideológica’ em torno do copo Stanley

Conhecido por ser usado em ambientes de “heterotops” – apelido dado aos homens jovens de classe média, geralmente conservadores – os produtos da marca Stanley estão sendo descobertos por outros grupos sociais. O famoso copo térmico, que promete conservar a cerveja por até quatro horas, caiu nas graças da comunidade LGBTQIANPN+. Pelo menos é o que parece nas discussões do X, antigo do Twitter, em que a Stanley ficou por dias entre os assuntos mais comentados.

“As gays descobrindo agora que o copo Stanley de fato é muito bom, deixa a bebida geladinha por horas e tem uma estética bem aceitável”, escreveu um usuário. “Me tornei quem eu mais temia: estou considerando comprar um copo Stanley”, brincou outro.

Eu acho muito engraçado como no Brasil o copo stanley é coisa de heterotop farialimer e nos EUA é coisa de menina pre-adolescente

Não aguentei amigos, eu me rendi a comprar um Copo Stanley na praia, e com ele já vem de brinde o desejo heterotop de tirar foto com o copão na mão…

— Joice Dias (@JoiceDiazzZ) January 3, 2024