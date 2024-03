A cantora por quem Preta Gil foi ‘perdidamente apaixonada’

Preta Gil, 49, falou abertamente sobre suas experiências do passado no novo programa de Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank. A cantora, que passou recentemente por um agressivo tratamento contra um câncer no intestino, revelou que teve uma paixão platônica por Ana Carolina, 49. As duas amigas viravam noites juntas na famosa Pizzaria Guanabara, no Leblon, mas nunca se envolveram amorosamente. “Eu era muito a fim dela, ela gostava muito de mim também, mas não queria sexo comigo. Ela alimentava uma coisa sedutora para eu ficar ali, mas na Hora H nada rolava. Nós nunca ficamos. Nunca dei um beijo de língua nela. Não era para ser mesmo”, disse Preta. A confissão de Preta repercutiu nas redes.