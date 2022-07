A bizarra problematização na foto de Boca Rosa

No último sábado, 2, a influencer Bianca Andrade, 27 anos, postou uma foto com um look all black composto por um cropped brilhoso e uma calça de cintura baixa, que voltou à moda nos últimos meses. Na legenda, a empresária escreveu: “Uma paixão chamada cintura baixa”. Aparentemente, uma publicação comum, sem potencial para polemizar. É aí que mora o erro. No mundo paralelo do Twitter, qualquer “a” vira alvo de críticas de rebeldes sem causa.

Nos comentários, seguidores acusam Bianca de ser irresponsável e perpetuar padrões de beleza inalcançáveis ao elogiar o modelito que deixa a barriga aparecendo. “Vocês famosas que têm dinheiro não deveriam fazer isso com pessoas normais. Essas calças só ficam bonitas em pessoas de barriga chapada, que normalmente só gente rica tem. Mulheres normais, vocês não têm dinheiro para lipo lad. SIM, vocês ficam mais bonitas em cintura alta do que baixa!”, disse uma usuária. “Só funciona para magras”, pontuou outra. Ironicamente, ativistas pela libertação do corpo pregam que não há “peças proibidas”, independentemente do biotipo de quem as usa — o importante é a pessoa se sentir confortável

Veja:

uma paixão chamada cintura baixa pic.twitter.com/JWRunuckTe — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) July 2, 2022