‘Um Mundo Imenso’ diverte ao falar de ciência de forma descomplicada

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Vencedor do Prêmio Pulitzer de jornalismo explicativo de 2021 por uma série de reportagens sobre a covid-19, Ed Yong é conhecido por sua abordagem descomplicada e anedótica ao falar de ciência. Em Um Mundo Imenso, seu segundo livro, o autor anglo-malaio explora as formas radicalmente diferentes como os animais percebem o mundo. O texto desafia a visão antropocêntrica ao relembrar que os seres humanos, assim como qualquer outra espécie, captam apenas frações minúsculas da realidade através de seus sentidos.

