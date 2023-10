‘Trolls 3’ traz de volta personagens queridos e a boyband *NSync

Trolls 3 — Juntos Novamente (Trolls Band Together; Estados Unidos; 2023. Em cartaz)

Para além do medo dos monstrengos Bergens, criaturas que perseguiam os indefesos Trolls, o mal-humorado Tronco tinha um motivo a mais para ser um raro exemplo antissocial entre seus pares. Na infância, ele fez parte de uma boyband com os irmãos, que depois o abandonaram. O trauma conduz a terceira aventura dos simpáticos bonequinhos de cabelos arrepiados. Quando cantores ruins sequestram um dos irmãos de Tronco e sugam seu talento, os demais membros da família se reúnem para salvá-lo. Com um visual deslumbrante que, a cada filme, aumenta a explosão de cores, Trolls 3 aposta duplamente na nostalgia: os bonecos que foram sucesso nos anos 1980 flertam com a música pop da década seguinte, ao ressuscitar em cena o *NSync, grupo de Justin Timberlake (voz de Tronco).