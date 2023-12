‘The Crown’ chega ao fim com intrigas na realeza após a morte de Diana

The Crown — parte 2 da 6ª temporada(disponível na Netflix)

Se a presença da princesa Diana (Elizabeth Debicki) deu o tom da primeira parte da última temporada de The Crown, nesta segunda leva Elizabeth II (Imelda Staunton) retoma seu protagonismo após a trágica morte da ex-­nora. Em crise de imagem, ela busca se adaptar aos novos tempos, tendo de lidar com a midiática presença do primeiro-ministro Tony Blair. É na euforia em torno do neto e herdeiro ao trono, o príncipe William (Ed McVey), e de seu namoro com Kate Middleton (Meg Bellamy) que a rainha acha um sopro de esperança para a monarquia. Um final digno para a série que já deixa saudades.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade