Sofía Vergara vive lendária rainha do tráfico na série ‘Griselda’

Griselda (Estreia na quinta-feira, 25, na Netflix)

Obrigada a se deitar com seu cunhado para pagar uma dívida do marido traficante, Griselda Blanco (Sofía Vergara) mata o parceiro para se vingar e deixa a Colômbia na tentativa de recomeçar sua vida em Miami — entretanto, velhos hábitos são difíceis de abandonar. Com seu charme e carisma, a colombiana enfrenta destemidamente os traficantes locais para criar seu próprio império de cocaína — de fato, um dos mais lucrativos da história — na cidade dos sonhos dos latinos nos Estados Unidos, numa jornada regada a violência, desconfiança e inúmeras mortes. Baseada na vida real da mulher conhecida mundialmente como Madrinha do Cartel de Medellín das décadas de 1970 e 1980 e precursora de Pablo Escobar, a minissérie narra em seis episódios como a criminosa batalhou para liderar um mercado dominado por homens.

