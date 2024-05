Shannon & The Clams entrega bom e velho rock de garagem em novo disco

The Moon is In The Wrong Place, de Shannon & The Clams (nas plataformas de streaming)



A mistura de rock de garagem com rockabilly está presente nas composições do quarteto californiano desde 2007, quando o Shannon & The Clams foi formado. Agora, em seu sétimo álbum, essa vertente divide espaço com canções reflexivas como The Vow — feita após a morte, poucas semanas antes do casamento, do noivo da vocalista, Shannon Shaw. Oh so Close, Yet So Far e Golden Brown remetem aos hits dançantes dos anos 1970, sem deixar de lado as guitarras sujas do velho e bom rock básico.

