Série documental revisita detalhes da trágica morte de John Lennon

John Lennon: Assassinato Sem Julgamento (disponível na Apple TV+)

Neste mês, a morte de John Lennon completa 43 anos — e ainda suscita muitas especulações. A nova série documental, em três episódios, joga luzes sobre a noite trágica em que o ex-­beatle foi baleado em frente ao edifício Dakota, em Nova York, onde morava com a esposa, Yoko Ono, e o filho pequeno, Sean. Com entrevistas com o advogado do assassino Mark David Chapman e da psiquiatra que o avaliou, além de áudios inéditos dele na cadeia, a trama desmistifica teorias conspiratórias sobre o criminoso, diagnosticado com esquizofrenia e condenado sem julgamento após se assumir culpado.

