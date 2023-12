Possível disco final de Peter Gabriel explora morte e espiritualidade

I/O, de Peter Gabriel (disponível nas plataformas de streaming)

O primeiro álbum de inéditas de Peter Gabriel em 21 anos (e que o ex-vocalista do Genesis, aos 73, indica que pode ser seu último) teve suas doze faixas lançadas a conta-­gotas, a cada lua cheia, por um ano. As letras são sobre vida, envelhecimento e morte, passando ainda por tecnologia, religião e dinheiro. Olive Tree, uma das melhores do álbum, fala sobre leitura cerebral, tema no qual o artista tem bastante interesse. Já em Four Kinds of Horses, Gabriel apresenta uma parábola budista sobre fé, paz, violência e terrorismo.

