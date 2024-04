O resgate de gravação cultuada de Ivan Lins com orquestra de jazz

Em maio de 2009, a big band de George Robert Jazz Orchestra gravou sete temas de Ivan Lins, na Suíça, com primorosos arranjos do americano Bob Mintzer. O brasileiro participou cantando e tocando suas harmonias no piano elétrico Fender Rhodes, acompanhado de solos certeiros do uruguaio Leonardo Amuedo, além de outras três faixas de outros autores, como Mi Corazón, Canción de Amor e Over The Rainbow, também com participação de Lins. O resultado chega a todas as plataformas de streaming nesta sexta-feira, 26, no álbum Abre Alas, com dez faixas.

“A música de Ivan tem sido parte da minha vida. Seu lirismo, sua noção única de melodia e harmonia têm me inspirado há muitos anos”, escreveu o saxofonista suíço George Robert, para explicar o desejo de gravar as músicas de Lins. A faixa-título, um dos clássicos do cancioneiro de Lins, abre os trabalhos, com uma composição uma complexidade sonora impressionante.

O clássico maior de Lins, Madalena, ganhou uma sonoridade de bolero, porém com linguagem de uma big band, com instrumentos de sopro, mas sem perder a cadência do samba. Há ainda Começar de Novo e também em Passarela no Ar, que soam com arranjos mais jazzísticos que comprovam o talento do pianista brasileiro.

