‘Noites Alienígenas’ mescla Acre urbano com as tradições da Amazônia

Noites Alienígenas (Brasil/2023. Em cartaz)

Riva (Gabriel Knox) é apaixonado por Sandra (Gleici Damasceno), que teve um filho com Paulo (Adanilo) — e os três são jovens que cresceram juntos na periferia de Rio Branco. O triângulo amoroso se torna ínfimo em um mundo sem lugar para trivialidades: o tráfico de drogas no Acre piora com a chegada de facções criminosas do Sudeste brasileiro. Com um excelente Chico Diaz no papel de um traficante, o filme acreano saiu premiado do Festival de Gramado ao expor de forma pungente um mundo no qual a violência urbana se choca com a batalha diária de famílias pobres e as tradições indígenas da Floresta Amazônica.