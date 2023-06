Lulu Santos é a atração especial de show gratuito em São Paulo

O cantor Lulu Santos é a atração especial prometida pela organização do evento PIC 70, realizado neste domingo, 4, no Parque Villa Lobos, em São Paulo. A festividade acontece pelo aniversário de 70 anos da operação da gigante de alimentos e bebidas Pepsico no Brasil. O público ainda pode assistir a apresentações de artistas como a cantora Mariana Aydar — vencedora do Grammy Latino —, o DJ Zé Pedro e o grupo Samba de Dandara. A atração especial de encerramento prometida pelos organizadores é a do cantor Lulu Santos. O evento acontece das 13h às 18h no Parque Villa Lobos, na Zona Oeste de São Paulo. Os interessados ainda podem adquirir, por 15 reais, uma sacola de piquenique da Gastromotiva, uma ONG criada pelo chef David Hertz, que oferece formação profissional para que seus alunos se tornem empreendedores, auxiliares e chefs de cozinha. Na cesta, estarão inclusos produtos do portfólio e itens criados pelos próprios alunos. O dinheiro arrecadado será integralmente destinado ao projeto.