Laura Misch mistura eletrônica, jazz e ritmos brasileiros em novo disco

Atualizado em 20 out 2023, 17h33 - Publicado em 21 out 2023, 10h00

Sample the Sky, de Laura Misch (disponível nas plataformas de streaming)

Aos 30 anos, a saxofonista e cantora britânica Laura Misch perfaz em seu novo álbum um som experimental — no melhor sentido da palavra. Desde o início da carreira, em 2016, ela tem feito misturas que vão da música eletrônica ao jazz. Em Sample The Sky, ela usa sons da natureza como samples de suas músicas, convertendo barulhos de rios, canto de pássaros e o som do vento na vegetação, além de outros elementos, em notas de seu saxofone. O resultado é vibrante — e, às vezes, até pop. Em Light Years ela combina piano de cauda e teremim com trip-hop. Em City Lungs, busca inspiração nos ritmos brasileiros e no soul.