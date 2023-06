Janelle Monáe imagina um oásis do prazer feminino em novo álbum

The Age of Pleasure, de Janelle Monáe (disponível nas plataformas de streaming)

A americana Janelle Monáe dá continuidade à história que contou no conceitual Dirty Computer (2018), sobre uma revolução liderada por seu empoderado alter ego, Cindi Mayweather. O novo álbum é ambientado num mundo onde as mulheres venceram a batalha contra o totalitarismo e o prazer feminino significa também amor-próprio. Afrofuturista, a artista entrega um álbum com faixas dançantes com pitadas de blues e de reggae. Em Water Slide, ela provoca: “Se eu pudesse transar comigo aqui e agora, faria isso”.