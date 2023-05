Hilary Swank investiga desaparecimento de indígenas em série do Star+

Alasca: Em Busca da Notícia (disponível no Star+)

Jornalista investigativa, Eileen (Hilary Swank) é durona e ácida. Para obter seus furos, ela dispensa a ajuda alheia — assim como o respeito dos colegas —, o que a leva certo dia a perder prestígio, ao ser detonada nas redes sociais por seu comportamento grosseiro. A repórter abandona o ofício e se isola ainda mais — até receber o chamado de um pequeno jornal no gélido estado do Alasca. Lá, ela deve alinhar seus modos metropolitanos aos costumes de uma cidade pequena para apurar uma série de desaparecimentos de mulheres indígenas. Criada por Tom McCarthy, roteirista vencedor do Oscar por Spotlight, a série em onze episódios usa o carisma de Swank e o apelo do mistério criminal para refletir sobre os perigos da desinformação e a força de indivíduos que não descansam frente à injustiça.