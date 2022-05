Filme expõe drama de mulher grávida em meio a guerra na Ucrânia

Klondike: A Guerra na Ucrânia (Ucrânia/Turquia, 2022. Em cartaz nos cinemas)

Em meio ao conflito separatista no leste da Ucrânia, em 2014, Irka (Oxana Cherkashyna) não quer deixar sua casa. Grávida, ela vive com o marido, Tolik (Sergey Shadrin), em zona perigosa: a fronteira de seu país com a Rússia. Entre bombardeios e a queda de um avião civil abatido na região por grupos pró-russos, ela escancara outro lado do conflito: a ousadia e a coragem de quem decide permanecer onde mora — enquanto Tolik tenta assumir uma postura neutra. Com sobriedade, a cineasta ucraniana Maryna Er Gorbach faz um retrato carregado de tristeza sobre o momento que, hoje se sabe, foi um prelúdio da atual guerra entre Rússia e Ucrânia.