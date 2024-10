Filme argentino narra saga real de repórter que fez fama perseguindo óvnis

O Homem que Amava Discos Voadores (El Hombre que Amaba los Platos Voladores, Argentina, 2024. Disponível na Netflix)

Num lugarejo no interior da Argentina, um círculo misterioso surge em um pasto, chamando a atenção da população e do jornalista de TV José de Zer. Ele se embrenha numa série de reportagens de alta audiência e pouca veracidade, tentando provar que um fenômeno alienígena rondava a região. A história real ocorreu em 1986 e é retratada com humor pelo filme do diretor Diego Lerman, com o galã argentino Leonardo Sbaraglia irreconhecível no papel de José. Perspicaz, o filme observa a vida de um homem que, com sua farsa pueril, entretinha a população enquanto buscava se manter relevante na maturidade.

